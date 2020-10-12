DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 işçi öldü - Yeniden

KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartman inşaatında toprak kayması sonucu meydana geldiği belirtilen göçükte işçiler Alaaddin Zevkli (60) ile Cengiz Yıldırım (28) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan 'ın talimatı üzerine inşaatın üst bölümündeki 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Beyazıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartman inşaattında işçiler duvar kalıplarını yaparken toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Olayda, işçilerden Alaaddin Zevkli ile Cengiz Yıldırım göçük altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD , itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Alaaddin Zevkli ile Cengiz Yıldırım'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen Zevkli ve Yıldırım'ın arkadaşları gelen acı haberle gözyaşlarına boğuldu.'TIRNAKLARIMIZLA KAZDIK AMA ÇIKARAMADIK'2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayda, 5 işçi son anda kaçarak canlarını kurtardı. O anları anlatan işçilerden Mehmet Keçe, kendisinin son anda göçük altında kalmaktan kurtulduğunu belirterek, "Çalışırken bir anda oldu. Biz da yanlarındaydık, bizden 1 metre uzaktaydı. Bir anlık oldu ve ben bir anda kaçtım altından, onlar kaçamadılar" dedi.Şeref Güney ise arkadaşlarını toprak altından çıkarmak için çabaladıklarını ama sonuç alamadıklarını belirterek, "Hepimiz beraber iskelenin üzerindeydik. Onlardan tarafta göçük olunca kaçma şansları olmadı. Bizim de kaçma şansımız yoktu. Vadeleri yetmiş. Tırnaklarımızla kazdık ama çıkaramadık toprağın altından" diye konuştu.2 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIOlayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Arısal da olay yerine gelerek bilgi aldı. Daha sonra Kaymakam Okatan, inşaatın üst kısmında bulunan 2 binanın tedbir amaçlı boşaltılması talimatını verdi. Ölen işçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Okatan, "Maalesef 2 işçimiz rahmetli oldu, göçük altından cenazeleri çıkarıldı. Çevre binalardaki durumu teknik arkadaşlarımız inceliyor ama 2 binanın tedbir amaçlı tahliye çalışmasını yapacağız. Bu şekilde vatandaşlarımızın risk altında olmasını önleyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYORÖmer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler

Adana'da minibüs ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, minibüs şoförü Mehmet Ali Kocaağaz hayatını kaybetti. Kocaağaz'ın kaza yerine gelen yakınları ve arkadaşları, cansız bedeni başında sinir krizi geçirdi.Kaza, merkez Yüregir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki Karataş Yolu'nda meydana geldi. Adana istikametinden Karataş yönüne doğru ilerleyen Mehmet Ali Kocaağaz (41) yönetimindeki 08 AG 546 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 27 ME 613 plakalı otomobille çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, parçalara ayrılan minibüs sürücüsü Mehmetali Kocaağaz'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Fati Yasin de ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.Kazayı haber alan Kocaağaz'ın yakınları ve iş arkadaşları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kocaağazın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tip Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.