Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Etkili

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kara yolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda kar yağışı nedeniyle, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Göksun-Geben kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma tamamen kapanırken, Göksun-Sarız kara yolunda ise ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.

Öte yandan kent merkezinde bir vatandaşın polis aracı ile sivil aracın çarpıştığı kazayı kaydederken, freni tutmayan bir otomobilin kayarak duvara çarptığı anlar görüntülere yansıyor.