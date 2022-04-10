Kahramanmaraş'ta kavga ihbarına giden polislere bandolu kutlama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavga ihbarına giden polisler, bando sürpriziyle karşılaştı.

Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tofan öncülüğünde mahalle sakinleri, Polis Haftası dolayısıyla etkinlik planladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Tofan, muhtarlık binasında kavga olduğu ve muhtarın darbedildiği ihbarında bulundu.

Kavgaya müdahale için gelen polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın müziği eşliğinde Türk bayrağı, çiçek ve konfetilerle karşılandı.

Mahalleliler tarafından alkışlanan ve kısa süreli şaşkınlık yaşayan polisler, organizasyondan dolayı muhtar Zülküf Tofan ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tofan, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutladığını söyledi.

Mahalle sakinleri olarak polislere sürpriz yapmak istediklerini belirten Tofan, polislerin Türkiye'nin gözbebeği olduğunu, her şeyin onlarla güzelleştiğini ifade etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne kavga ihbarında bulunduğunu anlatan Tofan, şunları kaydetti:

"Necip Fazıl Mahalle Muhtarlığımızda kavga var. Muhtarımızı dövüyorlar.' diye çağrıda bulundum. Sağ olsun polis arkadaşlarımız anında geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günümüz kutlu olsun. Biz mahalle olarak polisimizi seviyoruz. Mahalle olarak büyük bir aileyiz. Yaptığım bütün etkinliklerde sağ olsun mahallemiz beni yalnız bırakmıyor."