Kahramanmaraş'ta Kayıp Kız Kardeşler Davası

08.01.2026 21:17
Fatma ve Gülcan Alıç kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılaması devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ın 2005 yılında öldürülerek bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli ile sanık avukatları ve maktullerin yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan 2 sanık ise duruşmada hazır bulunmadı.

Sanık Mevlüt Doğan, suçlamaları reddederek, "Hepsini Behçet yaptı, suçu benim üzerime atıyor. Kadınların hiçbirini tanımıyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Kadınların hiçbirini tanımıyorsan olayı ilk başta nasıl anlattın? Senin beyanların doğrultusunda bir takım tespitler yapıldı" şeklindeki sorusu üzerine Doğan, "Behçet bana para teklif etti, ev vadetti. Müşkül durumdaydım, ihtiyacım vardı. O sözüne karşılık ifade verdim ama hiçbir şey vermedi. İkisini de boğarak öldüren Behçet'tir, ben olay yerinde yoktum." diye konuştu.

İlk ifadesini tehdit altında verdiğini ileri süren Doğan, "Olayları, kendisinin bana anlattığı şekilde anlattım. Beni yönlendirdi. Söylediklerini yerine getirmeyeceğini anlayınca ifademi geri çektim. Kendimden ve ailemden endişe ediyorum. Aramızda husumet yoktu ama bundan sonra olabilir." ifadesini kullandı.

Sanık Behçet Yediminareli ise suçlamaları kabul etmeyerek, olay günü iş görüşmesine gittiğini ve sebze-meyve aldığını söyledi.

Yediminareli, "HST kayıtlarında da mevcuttur. Mevlüt beni arayarak öldürdüğünü söyledi. Ben birilerini öldürmesi için talimat vermedim. Para vadettiğim iddiası da yalandır." sözlerini sarf etti.

Mahkeme başkanının, "Gülcan senin eşin mi?" sorusu üzerine Yediminareli, "Gülcan benim dini nikahlı eşimdi." yanıtını verdi.

Başkanın, "Birden fazla eşin var. Hangisi eşin?" sorusu üzerine sanık, Gülcan'ın dini nikahlı eşi olduğunu yineledi.

Yediminareli, daha önceki duruşmada sanıkların bekleme alanında Mevlüt Doğan'ın, maktulleri kendisinin öldürdüğünü söylediğini ve para istediğini ileri sürerek, "Sorguda baskı vardı ama sonrasında sosyal medyada 'ben öldürdüm' diye konuşuyordu. Savcılıkta da aynı şekilde hür iradesiyle kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ben de savcılıkta 'ben öldürdüm' dedim. Eşim Fatma'ya çok sinirlendiğim için öyle beyanda bulundum, sonrasında çok pişman oldum." diye konuştu.

Yediminareli, "Gülcan hayatta sevdiğim tek kadındı." ifadesini kullandı.

Duruşmada sanık Behçet Yediminareli'nin resmi nikahlı eşi F.Y. tanık olarak dinlendi.

Tanık F.Y, Gülcan'ın kayıp olduğu dönemde telefonundan kendisine mesajlar geldiğini aktararak, "Gülcan'ın telefonundan bir gün mesaj geldi, aradım ama telefon kapalıydı. Camdan baktığımda Behçet'in arabadan bana mesaj attığını gördüm. 'Bu Gülcan'ın telefonu değil mi?' dedim. 'Tamam sus, ben attım' dedi. 'Gülcan nerede?' diye sorduğumda, 'Sen niye ortalığı karıştırıyorsun?' diye karşılık verdi." açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.

Olay

İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada yapılan kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuştu.

Polis, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminarali ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla Behçet Yediminarali ile kuzeni Mevlüt Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra ise Yediminareli'nin birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.K. de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Doğan ile Yediminareli tutuklanmış, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

