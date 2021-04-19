Kahramanmaraş'ta meslek lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Afşin ilçesinde, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahibi ailelerin eksiklerini yaptıkları üretimlerle gidermeye çalışıyor.

Toplumda yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Afşin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle ihtiyaç duyan ailelerin elektrik tesisatlarını onarıyor, evdeki mobilyalarının tamirini yapıyor ve aileler için yeni mobilyalar üretiyor.

Afşin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Köş, proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere öğrencilerin gönül köprüsü kurduğunu söyledi.

Projeden hem vatandaşların hem de öğrencilerin memnun olduğunu ifade eden Köş, şunları kaydetti:

"Tespit edilen ailemizin evinde proje ekibi, usta ve kalfa öğrencilerimizle belirlenen tarihte aileyle buluşuldu. Ustalık ve kalfalık öğrencilerimizin atölyelerimizde yaptığı mobilyalar mutfak dolabı, mutfak tezgahı, karo ve fayanslar ihtiyaç sahibi ailenin mutfağına montajı ve döşemesi yapıldı. Yürütülen projemiz başarıyla uygulandı. Benzer çalışmalar eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek. Projede emeği geçen proje ekibimize, ustalık ve kalfalık öğrencilerimize ve projeye teknik ve maddi destek sağlayan sanayi esnaflarımıza teşekkür ediyoruz."