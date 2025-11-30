Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
30.11.2025 00:33
Polisten kaçan motosiklet, kamyonete çarptı. Sürücü hayatını kaybetti, yolcu yaralandı.

Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı. Motosiklette bulunan sürücü hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan B.Ç. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

İki kişinin bulunduğu bir motosiklet polisin dur ihtarına uymadı. Polis ekipleri ile motosiklet arasında yaşanan kovalamacada motosiklet park halindeki kamyonete çarptı. Motosikletin üzerinde bulunan iki kişide yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Abdulkadir Toslak ambulansla HG Hospital'a, diğer yaralıyı ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırdı. Toslak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadaki diğer yaralının tedavisi ile sürüyor. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

