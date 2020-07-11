Kahramanmaraş'ta otomobil traktör römorkuna çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cuma Kılınç (32) ve Melih Gazicil (19) yaralandı.

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