Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis yaşamını yitirdi - Son Dakika

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Mehmet T. tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Kaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet T. (19) idaresindeki 02 EG 125 plakalı otomobil, Kartalkaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Ali Kaya 'ya (35) çarptı.

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