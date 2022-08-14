Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılan Karakuzu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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