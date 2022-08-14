Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Menderes Karakuzu'nun buğday saplarını patoz makinesine attığı çuvalın ucu makineye sıkıştı.
Karakuzu, çuvalı çekip kurtarmak isterken dengesini kaybederek patoz makinesine düştü. Karakuzu'yu görenler hemen makineyi durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılan Karakuzu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika