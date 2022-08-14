Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti

14.08.2022 20:07

Kahramanmaraş'ta Menderes Karakuzu adlı çiftçi, sıkışan çuvalı çekmek istediği esnada dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düştü. Yaşanan kazada hayatını kaybeden 51 yaşındaki çiftçi, makineden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Menderes Karakuzu'nun buğday saplarını patoz makinesine attığı çuvalın ucu makineye sıkıştı.

Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

DENGESİNİ KAYBEDİP PATOZ MAKİNESİNE DÜŞTÜ

Karakuzu, çuvalı çekip kurtarmak isterken dengesini kaybederek patoz makinesine düştü. Karakuzu'yu görenler hemen makineyi durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından makineden çıkarılan Karakuzu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dengesini kaybedip patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi
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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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