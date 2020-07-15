Kahramanmaraş'ta şehitler kabirleri başında anıldı - Son Dakika

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve kent protokolü, şehitliği ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tarihi Ulu Camii'nde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. Şehit aileleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile kurum amirlerinin de katıldığı mevlidin ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda şehitliğe geçildi. Ziyarete katılanlar şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim'in okunduğu ziyaret, dua edilmesiyle sona erdi.
Başkan Hayrettin Güngör ayrıca 15 Temmuz nedeniyle belediye olarak özel bir gazete çıkardıklarını söyledi. 100 yıl önce şehri işgal eden Fransızların Türk bayrağını kaleden indirmesi üzerine Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in kaleme aldığı beyannamenin de gazetede yer aldığını ifade eden Güngör, "Hem 15 Temmuz hem de kurtuluşumuzun 100'üncü yıldönümü anısında Kültür Daire Başkanlığımız İrade-i Milliye diye bir mecmua çıkarmış. Bu milletimizin iradesi anlamına geliyor. Milletin iradesin üstünde bir irade yoktur ve 100 yıl önce de aynı şekilde bu milletin iradesi, 15 Temmuz'da da bu milletin iradesi düşmanları kazdıkları çukurlara gömdü. Bu mecmuada 15 Temmuz'da, o gece neler olduğunu anlatıyor. Çünkü biz bunu gençlerimize, nesillerimize anlatmamız lazım. Bunun içerisinde bizim kurtuluş mücadelemizde son derece olan bir belge var. 100 yıl önce Kısakürekzadelerden Avukat Mehmetli Kısakürek beyin yayınladığı bu beyanname hem Osmanlıca hem de Latin alfabesi ile yer alıyor. Bu belge çok kıymetli bir belge" diye konuştu.