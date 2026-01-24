Kahramanmaraş'ta Sıcak Salep İkramı - Son Dakika
Yerel

Kahramanmaraş'ta Sıcak Salep İkramı

Kahramanmaraş\'ta Sıcak Salep İkramı
24.01.2026 10:20
Alpedo Dondurma, kış gününde 1 ton sıcak salep ikram ederek vatandaşa sıcak bir etkinlik sundu.

Kahramanmaraş'ta Alpedo Dondurma, soğuk kış gününde vatandaşlara sıcak salep ikramında bulundu. Bakır dev kazanda 3 saat pişirilen yaklaşık 1 ton salep vatandaşlara bardak bardak ikram edildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Her yıl geleneksel olarak Alpedo Kervan şubelerinde hazırlanıp vatandaşlara ikram edilen salep, bu yıl da aynı şekilde ikram edildi. Maraş dondurmasının ana maddesi olan salep kış mevsiminde sağlık ve besleyici özelliği ile dikkat çekiyor.

Kervan Kristal şubesi önünde kurulan dev bakır kazanda kaynatılan salep, pişirimi tamamlandıktan sonra vatandaşlara ikram edildi. Alpedo Kervan Lezzetler Grubu yetkilileri, kış mevsiminde vatandaşlara küçük de olsa bir ikramda bulunmak istediklerini belirtti.

İkramdan faydalanan vatandaşlar, yapılan uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik boyunca sıcak salep ikramı devam ederken, oluşan samimi ortam dikkat çekti.

Kervan yetkilisi Yaşar Kireçci, "Vazgeçilmez keçi sütü ile yapılan salebimizi kış mevsiminde yapılıyor ve genellikle soğuk günlerde içiliyor. Herkese afiyet olsun" dedi.

Aylin Bildirici, "Kervan pastanesinin salep ikram ettiğini gördüm. Bizler de gelip tadına baktık teşekkürler" diye konuştu.

Yasemin Vanlı, "Ben sürekli müşterisiyim, bu kışta içilecek en güzel lezzet saleptir" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Sıcak Salep İkramı - Son Dakika

10:34
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Sıcak Salep İkramı - Son Dakika
