Kahramanmaraş'ta Tarihi Eşya Kaçakçılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kahramanmaraş'ta Tarihi Eşya Kaçakçılığı

Kahramanmaraş\'ta Tarihi Eşya Kaçakçılığı
14.01.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Bizans dönemine ait mezar taşı ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında Göksun ilçesinde 'Kültür Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı' yapan 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Kültür, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kahramanmaraş'ta Tarihi Eşya Kaçakçılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar

22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump’ın Grönland endişelerini bir dereceye kadar paylaşıyoruz, Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump'ın Grönland endişelerini bir dereceye kadar paylaşıyoruz, Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 22:23:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Tarihi Eşya Kaçakçılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.