Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

18.05.2022 13:54
Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

V.Y. idaresindeki 53 AN 420 plakalı tır ile İ.G. idaresindeki 46 HR 706 plakalı otomobil, Suçatı mevkisinde çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde sıkışan Ö.K. (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.G. (47) ile S.G. (33) ve 1 yaşındaki bebek N.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş, Otomobil, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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