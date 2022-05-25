Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

25.05.2022 19:11
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 3 operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı türde paketlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan H.Ç, Ö.K. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA

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