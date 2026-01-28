Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu
28.01.2026 23:02
Polis operasyonda 5 bin uyuşturucu hap ele geçirirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeği Risko marifetiyle operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 5 bin adet captagon hap ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 40 gram esrar maddesi, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

