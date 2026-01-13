Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Ekiplerin çalışmalarında belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden toplam 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25,77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 67,24 gram metamfetamin, 3 bin adet sentetik hap 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 200 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile 2'si serbest kaldı.

Öteyandan Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerinin Afşin ilçesinde yaptığı operasyonda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet yivsiz tüfek, 1 adet yivsiz tüfek şarjörü, 62 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek fişeği ele geçirildiği bildirildi. Silahlarla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçu kapsamında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ