Kahramanmaraş'ta Uyuşturucuyla Mücadele

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkıyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerinde bir otomobili takibe aldı.



İçerisinde Mahmut G. ve İlyas F'nin bulunduğu otomobil, kent merkezi girişinde durduruldu.



Emniyet otoparkına çekilen araç içerisinde dedektör köpeği "Alfi"nin de katılımıyla yapılan aramada 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Otomobildeki iki şüpheli, gözaltına alındı.



Öte yandan, ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda Emre P'yi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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