Kahramanmaraş'ta Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
59 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
İlçede Karaelbistan
Mahallesi Lale Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Özlem Zor
'dan (50), 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye
yardımıyla eve giren polis ve 112 Acil Servis
ekipleri, Zor'un cesedi ile karşılaştı.
Zor'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya
Grup Başkanlığına gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:53 Kaynak: AA
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