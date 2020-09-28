Son Dakika | Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - KAHRAMANMARAŞ
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulunduAlınan bilgiye göre,Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Muhsin Gündüz'den haber alamayan yakınları, evine geldiklerinde kapının açılmaması ve içeriden gelen koku üzerine durumu polise...
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Alınan bilgiye göre,Merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Muhsin Gündüz'den haber alamayan yakınları, evine geldiklerinde kapının açılmaması ve içeriden gelen koku üzerine durumu polise ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gündüz'ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlenirken, cenaze Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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