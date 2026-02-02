Kahramanmaraş\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta konteyner kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Necip Fazıl konteyner kentte çıktı. Alınan bilgiye göre, konteynerde elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yaralanmanın ve can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
