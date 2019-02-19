Kahramanmaraş'ta Yangında 2 Aylık Bebek Öldü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 2 aylık bebek öldü, dedesi, annesi ve amcası dumandan etkilendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 2 aylık bebek öldü, annesi ve...
Kahramanmaraş
'ta yangında 2 aylık bebek öldü
Kahramanmaraş'ta Suriye
uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 2 aylık bebek öldü, dedesi, annesi ve amcası dumandan etkilendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 2 aylık bebek öldü, annesi ve amcası dumandan etkilendi.
Olay, Onikişubat
ilçesine bağlı Dumlupınar
Mahallesi, Şehit İsmail Ceyhan
Sokakta üzerinde bulunan iki katlı evin üst katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Cemal, oğlu Halit, gelini Iman ve 2 aylık torunu Cemal Assef'in yaşadığı evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sakinleri durumu fark etmesiyle komşularından yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evden oğlu ve gelini çıkarmayı başaran Cemal Assef, 2 aylık torununa ulaşamadı. Yangında 2 aylık bebek kurtarılmazken, Cemal, Halit ve Iman Assef dumandan etkilendi.
Yangında zehirlenen aile üyeleri kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alırken, 2 aylık Cemal bebeğin cenazesine yangın tamamen söndürüldükten sonra ulaşılabildi. Cemal bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Dumandan etkilenen aile üyelerinin ise, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:14 Kaynak: İHA
İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı
6 Yaşındaki Çocuk, Tırmanma Parkurundan Aşağı Düştü! O Anlar Kamerada
Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!
ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü