Kahramanmaraş'ta yapılacak barajla 750 milyon tonluk kömür rezervi ortaya çıkarılacak (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinde Karakuz Barajı yapılmak suretiyle Hurman Çayı'nın altındaki 750 milyon tonluk kömür rezervi ortaya çıkarılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililerle Afşin- Elbistan A Termik Santrali'ni ziyaret etti.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afşin-Elbistan termik santrallerinin hem B hem de A üniteleriyle ilgili, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve A Termik Santralini devralan firmadan geniş bir brifing aldıklarını söyledi. Birinci önceliklerinin içinde yaşadıkları çevrenin korunması ve halk sağlının muhafaza edilmesi olduğunu belirten Ünal, bu konuda Cumhurbaşkanının büyük bir hassasiyet gösterdiğini, gerekli şartları yerine getirmeyen termik santrallerin kapatılmasıyla ilgili de bir karar ortaya çıktığını aktardı. İşletmede çalışan yaklaşık 4 bin 300 kişinin de işsiz kalmamasının da birinci öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Ünal, şunları ifade etti:

"Biz ilgili şirketle filtre çalışmaları ne aşamada onu görüştük. Planlamaları ne durumda onu görüştük. EÜAŞ Genel Müdürlüğünden C ve D'ye dönük, önümüzdeki süreçte kamulaştırmaya ilişkin bir bilgi aldık. Çünkü burada devletimizin tasarrufları tabii ki olacaktır ama biz de toplumu temsil eden milletvekilleri olarak bu sorunun doğrudan muhatabıyız. Burada kamulaştırmadan kaynaklanacak sorunlar doğrudan siyaseti ilgilendirecek, diğer taraftan da yeni yapılacak santrallerin yerinden tutun da Hurman Nehri'nin yerinin değiştirilmesine varıncaya kadar önümüzde birçok konu var. Karakuz Barajı var. Bu baraj yapılsa Hurman Nehri'ne gerek kalmayacak. Çünkü Hurman Nehri üzerine Karakuz Barajı kurulacak. Bütün bunlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yaptığımız toplantının sonunda da özellikle C ve D santralleriyle ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüyle milletvekillerimizle birlikte Ankara'da bir toplantı yapma kararı aldık. Çünkü bütün bu planlamaların toplumsal karşılıklarını da konuşmamız gerekiyor."

"750 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunmakta"

Ünal, parasını EÜAŞ'ın karşılayacağı şekilde Devlet Su İşleri'nin, Karakuz Barajı'nı yapacağını, kısa sürede de ihalesinin gerçekleşeceğini söyledi.

Karakuz Barajı yapılmadığı sürece de Hurman Nehri'nin kanalının değiştirilmesine müsaade etmeyeceklerini anlatan Ünal, özellikle ova köylerinin geçiminin Hurman Nehri üzerinden sağlandığını vurguladı. Ünal, "Hurman Nehri'nin altında yaklaşık 750 milyon tonluk bir kömür rezervi bulunmakta. Bütün bunlar değerlendirildi." dedi.

Santrali işleten firmanın filtre takılmasına ilişkin haziran ayında bu işi tamamlayacakları sözünü verdiklerini dile getiren Ünal, "Bu işe biz siyasi olarak bakmıyoruz. Buradaki meseleye daha çok bölge ve insanımızın meselesi olarak bakıyoruz. Burada bizim maksadımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemek, sonuç almak. Burada çalışan arkadaşlarımızın haklarının korunması konusunda gerekli tedbirlerin alınması noktasını konuştuk." diye konuştu.

Ünal ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinliklerine ilişkin, Büyükşehir Belediyesinde istişare toplantısına katıldı.

Daha sonra da Ünal ve beraberindeki heyet, Elbistan Adliyesini ve Belediyeyi ziyaret etti.