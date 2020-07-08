Kahramanmaraş'ta yayaya çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

D.K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve D.K. ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın (30) kullandığı 46 ABK 970 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.K'ye (62) çarptı.

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