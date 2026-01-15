Kahramanmaraş'ta Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Yılın Kareleri Oylaması

Kahramanmaraş\'ta Yılın Kareleri Oylaması
15.01.2026 14:18
Gazeteciler, AA'nın 2025 olaylarına ait fotoğraflarını oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Kahramanmaraş'ta görev yapan yerel gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Aksu Televizyonu Genel Müdürü Cüneyt Beyit, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçti. Beyit, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Beyit, "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçti.

Yeşil Afşin Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Fatma Kösebalaban ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Kösebalaban, "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Cem Özdel'in "Gözalan" karesini seçti.

Elbistan Kaynarca Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Meltem Akkız Göçer de "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Maskeli balo" fotoğrafını tercih eden Göçer, "Spor"da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'in "Yağmur altında" karesini beğendi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

