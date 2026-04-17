Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile ilgili paylaşım yaptı, evinden çıkanlar şaşırttı

17.04.2026 17:47
İstanbul Bağcılar'da okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyada suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 17 yaşındaki genç yakalandı. Şahısın evinde, askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ardıa ardına yaşanan okul saldırıları sonrasında emniyet görevlileri tarafından sosyal medya devriyeleri arttırıldı.

17 YAŞINDAKİ LİSELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki M.A. isimli şahsın, suç unsuru içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli ekiplerce adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Yapılan aramalarda şahsa ait olduğu belirlenen askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca 2 adet bilgisayar kasası ve bir cep telefonuna incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. 

Kaynak: İHA

