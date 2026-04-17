Kahramanmaraş ve Şanlıurfa ile ilgili paylaşım yaptı, evinden çıkanlar şaşırttı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta ardıa ardına yaşanan okul saldırıları sonrasında emniyet görevlileri tarafından sosyal medya devriyeleri arttırıldı.
Bu kapsamda Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki M.A. isimli şahsın, suç unsuru içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Şüpheli ekiplerce adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda şahsa ait olduğu belirlenen askeri kamuflaj, hücum yeleği, kompozit başlık, biber gazı ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca 2 adet bilgisayar kasası ve bir cep telefonuna incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.
