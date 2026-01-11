Kahramanmaraş Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Kapatıldı

Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Kayseri- Kahramanmaraş yolu saat 22.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Pınarbaşı-Göksün kara yolu: Saat 22.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır. Pınarbaşı- Göksün kara yolu: Saat 22.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
