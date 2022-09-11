Ali Öztunç: "Elbistan'da Doğan Ceyhan Nehri Doğduğu Yerde Kirletiliyor"

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Kahramanmaraşlı bir vatandaş Ceyhan Nehrine dökülen kanalizasyon suyunu kayıt altına aldı. Görüntüleri paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Burası Elbistan. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi o kadar beceriksiz ki şehrin kanalizasyonu Ceyhan Nehri'ne dökülüyor. Elbistan'da doğan Ceyhan Nehri doğduğu yerde kirletiliyor. Lafa gelince mangalda kül bırakmayan belediye başkanı, AKP'liler bu rezaletin hesabını sandıkta vereceksiniz" dedi.

Bir vatandaş Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'ne, kanalizasyon sularının boşaltılma anının görüntü kaydını aldı. Vatandaş, "Ceyhan Nehri'ne dökülen Elbistan'ın pis suyu. Ceyhan Nehri'ne karışan yüzlercesi var. Ceyhan'ı resmen kirletiyorlar" dedi.

Görüntüyü paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Burası Elbistan. K. Maraş B.şehir Belediyesi o kadar beceriksiz ki şehrin kanalizasyonu Ceyhan nehrine dökülüyor. Elbistan'da doğan Ceyhan nehri doğduğu yerde kirletiliyor. Lafa gelince mangalda kül bırakmayan belediye başkanı, AKP'liler bu rezaletin hesabını sandıkta vereceksiniz."