Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2 - Son Dakika

Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2

26.12.2020 15:05
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2, System.String[]

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Önder Çalış, Anıl KüçükkaracaKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat - Osman (Dk.65 Mert), Halil, Burak (Dk.54 Hüseyin), Erdem (Dk.73 Recep), Kadir, Yakup, İsa, Talha, Doğanay, Orhan, İsmetANKARA DEMİRSPOR: Fatih (Dk.67 Bahadır) - Hüseyin, Kamil (Dk.

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER:   Mehmet Ali Özer, Önder Çalış, Anıl KüçükkaracaKAHRAMANMARAŞSPOR: Murat - Osman (Dk.65 Mert), Halil, Burak (Dk.54 Hüseyin), Erdem (Dk.73 Recep), Kadir, Yakup, İsa, Talha, Doğanay, Orhan, İsmetANKARA DEMİRSPOR: Fatih (Dk.67 Bahadır) - Hüseyin, Kamil (Dk.51 Rahmi), Mustafa, Süleyman, Ahmet Sivri (Dk.67 Serdar), Hakan (Dk.83 Taner), Ayberk, Ahmet Devret, Turan, KeremGOLLER: Dk.6 Osman, Dk.77 Mert (Kahramanmaraşspor) - Dk.21 Turan, Dk.62 Ahmet Sivri (Ankara Demirspor)SARI KARTLAR: Doğanay, Kadir, İsmet, Recep (Kahramanmaraşspor) - Ahmet Devret, Süleyman, Hakan (Ankara Demirspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.6'ncı dakikada Kahramanmaraşspor'un kullandığı korner atışında Osman kafasıyla topu kaleye gönderdi: 1-0.21'inci dakikada Ankara Demirspor'dan Turan, ceza sahasında buluştuğu topu sert bir şutla ağlara göndermeyi başardı: 1-1.62'nci dakikada Ankara Demirspor atağında ceza sahasına yapılan ortada savunmadan seken topu Ahmet Sivri ağlarla buluşturdu:  1-2.77'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Talha'nın asisti ile ceza sahasında topla buluşan Mert, kalecinin üstünden fileleri havalandırdı: 2-2.Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

- Kahramanmaraş
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2

Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Hüseyin Erdem, Ali Özer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2 - Son Dakika Spor


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