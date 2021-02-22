Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Ceyhan istifa etti

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da, kulüp başkanı Mehmet Ceyhan görevinden istifa etti.

Ceyhan, Kulübün Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ekip olarak büyük hayallerle yola çıktıklarını ve aldığı sorumluluğu sürdürebilmek adına çok çalıştığını belirtti.

7 yıldır sürdürdüğü kulüp başkanlığı görevinde kendisine çok fazla hakaret edildiğini belirten Ceyhan bunlara karşı da çok direndiğini söyledi.

Kararı tamamen kendi iradesiyle verdiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraşspor iyi konumda olması için elinden gelen bir çok insan var. Bende bu 1.5 milyon nüfuslu kahraman şehrin evladıyım. Ben şahsım adına her zaman bu şehrin evladı olmaktan gurur duydum ve duyacağımda. Böyle bir görevi Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Onu da yaptık, bugün de bırakıyorum. Bu değer şehrin değeri. Şehrin markası. Şehrin bir kimliği. Bu koltukta kim oturursa temiz ve pak kalmalı. Bir taraftar olarak Kahramanmaraşspor'a destek vermeye her zaman hazırım."

Son yıllarda kulübe destek verilmediğini anlatan Sezer, kulüp için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kendisinden sonra bayrağı devralacak ekibe de başarılar dileyen Ceyhan, herkesten helallik istedi.