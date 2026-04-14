Kahramanmaraş’ta 3 ayda 129 silah ele geçirildi, yüzlerce kişi tutuklandı

14.04.2026 13:26
Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerinin 3 aylık operasyon bilançosu açıklandı. Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken yüzlerce şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın 2026 yılının ilk üç ayında yürüttüğü operasyonların bilançosu açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, suç ve suçlulara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, yüzlerce şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT OPERASYONLARINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Yapılan çalışmalar kapsamında 55 tabanca, 72 av tüfeği, 1 makineli tüfek ve 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Bu silahlarla birlikte toplamda 1.422 adet mühimmatın ele geçirildiği bildirildi. Operasyonlar, kentte yasa dışı silahlanmaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ortaya koydu.

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda ise çok sayıda kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kapsamda 275 kişi tutuklanırken, ayrıca 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU VE ORGANİZE SUÇLARA AĞIR DARBE

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 bin 948 sentetik ecza hapı, 1.019 captagon hap, 2 kilogramın üzerinde metamfetamin, skunk, esrar, eroin ve bonzai ele geçirildi. Bu operasyonlarda 32 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda “fuhuş”, “uyuşturucu ticareti” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 24 kişi tutuklandı. Yetkililer, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Haber: Muhammet Özer

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Jandarma, Yerel, Maraş, Son Dakika

