Kahramanmaraş’ta “beton mezar” vahşeti: Kayıp şahsın cesedi bulundu

26.04.2026 11:11
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kayıp olarak aranan 37 yaşındaki O.K.’nin cansız bedeni, taş ocağındaki beton blok içinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 37 yaşındaki O.K.’nin akıbeti korkunç bir şekilde ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, talihsiz adamın cansız bedeni bir taş ocağındaki beton blok içerisinde bulundu. Olay, bölgede büyük yankı uyandırdı.

KAYIP İHBARI CİNAYET ŞÜPHESİNE DÖNÜŞTÜ

Afşin nüfusuna kayıtlı O.K.’den bir süredir haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, jandarma ekiplerinin detaylı incelemeleriyle cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen bulgular doğrultusunda bazı şüphelileri gözaltına aldı ve soruşturmayı derinleştirdi.

TAŞ OCAĞINDA KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Kışla Mahallesi mevkiinde bulunan taş ocağına operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde kırma makinesinin sabitleme betonunda şüpheli bir durum tespit edildi. Beton blok içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda gömülü bir cesede ulaşıldı ve cesedin O.K.’ye ait olduğu belirlendi.

“BETON MEZAR” DETAYI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

İlk bulgulara göre O.K.’nin öldürüldükten sonra makine düzeneğinin altına yerleştirildiği ve üzerine beton dökülerek gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Haber: Muhammet Özer

Kahramanmaraş, Yerel, Maraş

