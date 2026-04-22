Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

22.04.2026 10:01
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tarafların birbirine ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, mahallede büyük paniğe neden oldu.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga güçlükle kontrol altına alınarak sonlandırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kavgaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

