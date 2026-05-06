Kahramanmaraş'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
06.05.2026 16:29
Kahramanmaraş’ta düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ile binlerce makaron ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarla önemli bir çalışmaya imza attı. Düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile çok sayıda makaron ele geçirilirken, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 3,91 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG) ile A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi bulundu.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonun, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmaların önemli bir parçası olduğu belirtildi.

KAÇAK MAKARONLAR ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aynı tarihte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen başka bir operasyonda ise çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi. Çalışmalarda 54 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ile 50 bin dal boş makaron bulundu.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Narkotik, Yerel, Son Dakika

