Kahramanmaraş\'ta nehirde erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarılan kimliği belirsiz erkek şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sudan çıkarıldı.
Olay, Elbistan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin geçtiği bölgede meydana geldi. Nehirde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından nehirdeki cansız bedene ulaşıldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haber: Muhammet Özer
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