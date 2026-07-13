Kahramanmaraş'ta nehirde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta nehirde erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş\'ta nehirde erkek cesedi bulundu
13.07.2026 10:21
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından sudan çıkarılan kimliği belirsiz erkek şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

CEYHAN NEHRİ'NDE HAREKETSİZ HALDE GÖRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından sudan çıkarıldı.

Olay, Elbistan ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde Ceyhan Nehri'nin geçtiği bölgede meydana geldi. Nehirde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kahramanmaraş'ta nehirde erkek cesedi bulundu

EKİPLER 2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA CANSIZ BEDENE ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve ilgili kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından nehirdeki cansız bedene ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta nehirde erkek cesedi bulundu

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

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Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta nehirde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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