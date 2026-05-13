Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 4 kişi gözaltına alındı

13.05.2026 16:21
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga mahallede paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi ve olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, Çamlık Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturan ekipler, olayın daha fazla büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri tarafları kontrol altına alarak bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yetkililer, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi ve başka kişilerin olaya karışıp karışmadığının tespiti için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Güvenlik güçlerinin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
