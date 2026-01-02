Kahta'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan M.D. ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Adeviye Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde, M.D. henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldılan M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.