Kahta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince farklı bölgelerde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları neticesinde 565 gram kubar esrar (skunk), 2 parça halinde 359 gram esrar, 13,43 gram sentetik kannabinoid, 31 parça halinde toplam 11,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 TL nakit para ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN