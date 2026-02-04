Kahta'ya 145 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kahta'ya 145 Milyon TL Yatırım

Kahta\'ya 145 Milyon TL Yatırım
04.02.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Kahta köyleri için 2026 bütçesinde 145 milyon TL ayrıldı. Yıldırım, bu yatırımlarla kırsal çehrenin değişeceğini belirtti.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesinde Kahta köyleri için ayrılan 145 milyon TL'lik yatırım payını değerlendirerek, bu bütçenin Kahta'nın kırsal çehresini köklü biçimde değiştireceğini söyledi.

İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesinin açıklanmasıyla birlikte Kahta köylerine ayrılan 145 milyon TL'lik payın resmileştiğini belirten Yıldırım, uzun süredir sahada, komisyonlarda ve mecliste yürütülen yoğun çalışmaların bugün somut karşılık bulduğunu ifade etti. Yıldırım, "Bu güçlü yatırımın Kahta'mıza kazandırılması için verdiğimiz emeğin sonuç verdiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 2026'ya hizmetle, yatırımla ve güçlü projelerle giriyoruz" dedi.

Ayrılan bütçenin köy yollarından içme suyu projelerine, altyapıdan yaşam kalitesini artıracak çalışmalara kadar birçok alanda Kahta'ya büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım, "Bugün bu yatırımın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu bütçe, Kahta'nın çehresini değiştirecek önemli bir hamle olacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Yıldırım, günlük 2 bin 800 metrekare parke taşı üretimi yapıldığını belirterek, "2026 yılı itibarıyla Kahta'da parkesiz, yolsuz ve susuz köy kalmayacak. Kırsalda yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

Kahta köylerinde ilk defa üç büyük grup yolunun sıcak asfalt için yatırım programına alındığını kaydeden Yıldırım, Mülk, Belenli, Kavakalı, Alidam, Ekinci, Yapraklı, Adalı ve Beşikli köylerini kapsayan grup yollarında toplam 90 kilometrelik yolun da yatırım programına alındığını sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Turan Yıldırım, Yerel Haberler, Politika, Adıyaman, Ekonomi, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta'ya 145 Milyon TL Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

09:31
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
09:03
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:55
Fenerbahçe Kante’nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
Fenerbahçe Kante'nin ardından transferde bir bomba daha patlatıyor
08:40
Epstein’ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk Kimse bunu beklemiyordu
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
08:06
Dehşet çiftliği Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Dehşet çiftliği! Bir kişi aranırken kemik fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 09:40:52. #7.11#
SON DAKİKA: Kahta'ya 145 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.