Kahta\'ya 145 Milyon TL Yatırım

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Turan Yıldırım, İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesinde Kahta köyleri için ayrılan 145 milyon TL'lik yatırım payını değerlendirerek, bu bütçenin Kahta'nın kırsal çehresini köklü biçimde değiştireceğini söyledi.

İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesinin açıklanmasıyla birlikte Kahta köylerine ayrılan 145 milyon TL'lik payın resmileştiğini belirten Yıldırım, uzun süredir sahada, komisyonlarda ve mecliste yürütülen yoğun çalışmaların bugün somut karşılık bulduğunu ifade etti. Yıldırım, "Bu güçlü yatırımın Kahta'mıza kazandırılması için verdiğimiz emeğin sonuç verdiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 2026'ya hizmetle, yatırımla ve güçlü projelerle giriyoruz" dedi.

Ayrılan bütçenin köy yollarından içme suyu projelerine, altyapıdan yaşam kalitesini artıracak çalışmalara kadar birçok alanda Kahta'ya büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım, "Bugün bu yatırımın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu bütçe, Kahta'nın çehresini değiştirecek önemli bir hamle olacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Yıldırım, günlük 2 bin 800 metrekare parke taşı üretimi yapıldığını belirterek, "2026 yılı itibarıyla Kahta'da parkesiz, yolsuz ve susuz köy kalmayacak. Kırsalda yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

Kahta köylerinde ilk defa üç büyük grup yolunun sıcak asfalt için yatırım programına alındığını kaydeden Yıldırım, Mülk, Belenli, Kavakalı, Alidam, Ekinci, Yapraklı, Adalı ve Beşikli köylerini kapsayan grup yollarında toplam 90 kilometrelik yolun da yatırım programına alındığını sözlerine ekledi. - ADIYAMAN