Kahvehane Sahibinden GSM Şirketine İsyan

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde kahvehane işleten Eski Mahalle Muhtarı Tayfun Karaoğlan, bir GSM şirketi tarafından 50 kuruş borç için internetinin kesilip 300 lira da açma kapama bedeli yansıtılmasına isyan etti. Karaoğlan, "Milyarlık şirketler 50 kuruşa sakız dahi alınamazken bu borç için interneti kesiyorlar. Böyle bir şey olması saçmalık. Böyle bir borç için hemen kısıtlama olmaması gerekiyor" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zor şartlarda kahvehanecilik yaptığını ifade eden Cabi Mahallesi eski muhtarı Tayfun Karaoğlan, GSM şirketi tarafından 50 kuruş borç için internetinin kesilip üstüne 300 lira da açma kapama bedeli yansıtılmasına tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan Karaoğlan, şunları söyledi:

"Olacak iş değil"

"50 kuruşluk internet borcu yüzünden, internetimi kestiler. Açma ve kapama bedeli olarak 300 lira yansıttılar. Milyarlık şirketler 50 kuruşa sakız dahi alınamazken bu borç için interneti kesiyorlar. Böyle bir şey olması saçmalık. Böyle bir borç için hemen kısıtlama olmaması gerekiyor. Ben borcumu geçen ay yatırdım ama hangi döneme ait bilmiyorum. 50 kuruş eksik ödeme yapılmış. O sebeple internetimi kestiler. 50 kuruş için 300 lira açma kapama bedeli almaları çok ağır bence. 50 kuruşu ödedikten sonra internetimi açtılar. Açma kapama bedeli 300 lirayı bir daha sonraki ay gelecek faturanın içinde ödeyeceğiz. 50 kuruşla bir sakız alanamıyor. Ben bildim bileli senelerdir bu şirketin internetini kullanıyorum.

"Esnafı maliyetler zorluyor"

Aylık faturam 500 lira civarında. Biz bu parayı çayla kazanacağız diye uğraşıyoruz. 10 lira, 10 lira topluyoruz. Dükkan kirası 57 bin lira. 10 lira çay satıp bu parayı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Elektrik faturası geliyor 11 bin lira, su geliyor 3 bin lira. Çaya, kahveye zam gündemde ama vatandaşı da düşünmek gerekiyor. Vatandaş 3 çay içiyorsa bir çay içecek. Şu an çayı 10 liradan, kahveyi 20 liradan satmaya devam ediyoruz. Zam olursa çay 15, kahve 30 olur. Bir paket çay şu an 3 bin lira, bir paket şeker bin lira. Önceden 300-500 lira gibi parayla alıyorduk. Şu anda maliyetler çok aşırı. Tüm bunlarla boğuşurken bir de 50 kuruş için internetimizi kesiyorlar. 300 lira da açma kapama parası alıyorlar. Milyarlık şirketler bunlar."

"Kızımı kazandığı üniversiteye gönderemedim"

Karaoğlan sözlerini, "Kızım 4 yıllık fakülteyi kazandı. Maddi durumlardan dolayı gönderemedim. Yani hep sıkıntı, sıkıntı. Kızım üniversiteyi kazandı. Kayıt yaptırdık ama hiç gitmeden kaydını dondurduk. Maliyetler ağır geldi. Ekonomik durumlar çok ağır. Maddi imkanım yetersiz. Eşimin de sağlık sorunları var" şeklinde tamamladı.