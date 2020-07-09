Kahvehane taradı, kaçarken hava ateş açarak 1 çocuğu vurdu 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kahvehane taradı, kaçarken hava ateş açarak 1 çocuğu vurdu 1 ölü, 3 yaralı

Kahvehane taradı, kaçarken hava ateş açarak 1 çocuğu vurdu 1 ölü, 3 yaralı DİYARBAKIR'da husumetlilerin oturduğu kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan Ali E., olay yerinden kaçtığı sırada havaya silahla rastgele ateş açtı.

Kahvehane taradı, kaçarken hava ateş açarak 1 çocuğu vurdu 1 ölü, 3 yaralı

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DİYARBAKIR'da husumetlilerin oturduğu kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan Ali E., olay yerinden kaçtığı sırada havaya silahla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, misafirliğe gittiği evin penceresinden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki Eflin Günbey'e isabet etti. Yaralanan Eflin, hasatanede yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Sur ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali E., husumetli olduğu Yakup K., Şahin K., ve Enver B.'nin Uçar Sokak'ta oturduğu kahvehaneye önüne gelerek tabancayla rastgele ateş açtı. Saldırıda kahvehanedeki 3 husumetlisini yaralayan Ali E., olay yerinden kaçarak, geldiği Palu Sokak'ta da tabancayla havaya ateş açtı. Ali E.'nin silahından çıkan  kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Saldırıların ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edilirken, Ali E. kaçtı.

MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE VURULAN EFLİN KURTARILAMADI

Ailesinin misafirnliğe gittiği evde camdan bakarken silahlı saldırganın rastgele açtığı ateş sunucu vurulan Eflin Günbey ile kahvehanede uğradıkları saldırıda yaralanan Yakup K., Şahin K. ve Enver B., sağlık görevlileri tarafından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Eflin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şahin K. ve Enver B.'nin tedavisi devam ederken, Yakup K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ali E.'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.


Şahin K, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahvehane taradı, kaçarken hava ateş açarak 1 çocuğu vurdu 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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