Kahvehanede kısıtlamaları ihlal eden 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir kahvehanede pandemi kurallarına uymayıp, sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden 25 kişiye 86 bin 725 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Bahçelievler Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında park bahçeler, metruk binalar, oyun salonları ve çeşitli kıraat hanelerde ile eğlence mekanlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, Y. K'nin (43) işlettiği bir kıraathaneye giren ekipler, 25 kişinin içeride oyun oynadığını gördü.

Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 kişiye 1593 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğinde toplamda 86 bin 725 lira idari yaptırım uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ