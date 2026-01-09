Kaja Kallas: İran'daki Şiddet ve İnternet Kapatma Kabul Edilemez

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'daki gösterilerin şiddetle bastırılmasının kabul edilemeyeceğini, internetin kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı.

"İran halkı geleceği için mücadele ediyor." ifadesini kullanan Kallas, rejimin ise halkın "haklı taleplerini görmezden gelerek gerçek yüzünü gösterdiğini" kaydetti.

Kallas, Tahran'dan gelen görüntülerin güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımını gözler önüne serdiğini savunarak, "Barışçıl göstericilere karşı her türlü şiddet kabul edilemez. Protestoları şiddetle bastırırken interneti kapatmak, kendi halkından korkan bir rejimi ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)" gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.