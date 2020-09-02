Kalabak'ta yeni sıkıntı - Son Dakika

Eskişehir Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, Kalabak su araçlarının mahallelerde tek noktadan su dağıtmasının özellikle yaşlı vatandaşların susuz kalmasına neden olduğunu söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kalabak' suyunda yaşanan sıkıntı mahallelerde devam ediyor. Uzun süre devam eden sıkıntının ardından mahallelere su dağıtımının başlamasının ardından ortaya çıkan başka bir sorunu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz dile getirdi. Su araçlarının mahallelerde tek noktada su dağıttığını belirten Açıkgöz, "Yaşanan su sıkıntısı normale dönüyor. Araçlar mahallelere gelmeye başladı. Ancak bazı su satıcıları durarak vatandaşların gelmesini bekliyor. Ancak burada yaşlı vatandaşlarımız sularını alamıyor. Bu büyük bir sorun. Biz kendi imkanlarımızla bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ancak bazı su satıcılarının bu uygulamadan vazgeçmesi gerek" dedi. - ESKİŞEHİR