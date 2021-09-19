"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünde saat 20.00 sıralarında iddiaya göre,O.M., yakınlarıyla birlikte oğlu M.Y.M.'yi hastaneye getirdi.

KALABALIK İÇİN UYARI YAPTI

Bu sırada Dr. Baki Ünlü, kalabalıktan dolayı hasta yakınlarını 'içeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim' diyerek uyardı. Bu uyarının ardından baba O.M., Dr. Ünlü'ye yumruklu saldırıda bulundu. Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hastane Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti. Yasal sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Keskin, "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman yanında olduğunuzu da söylemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, odadan hastane koridoruna çıkan bir hasta yakınının, Dr. Baki Ünlü'ye yumruk atması ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi yer alıyor.