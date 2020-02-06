Kalaşnikofla otomobile ateş açarak iki kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Başkentte otomobile ateş açarak iki kişinin ölümüne sebep olan sanıklardan Onur Sözügeçen'e "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "nitelik bakımından vahim silahların taşınması" suçundan da 6 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur Sözügeçen ile avukatı katıldı. Sanık Volkan Güven ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Diğer sanık Ahmet Altun ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının son savunmalarını tamamlamasının ardından dosyayı karara bağladı.

Heyet, sanık Sözügeçen'e "kasten adam öldürme" suçundan indirim uygulamaksızın 2 kez müebbet, "nitelik bakımından vahim silahların taşınması" suçundan ise ayrıca 6 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Volkan Güven ise Sözügeçen'in eylemlerine "yardım eden" sıfatıyla iştirak ettiği gerekçesiyle toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Ahmet Altun hakkındaki yakalama infazının beklenmesi kararlaştırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otomobile 10 Mart 2017'de çapraz ateşle saldırı düzenlenmiş, kalaşnikof ve tabancanın kullanıldığı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetmişti.