Kalaşnikofla otomobile ateş açarak iki kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalaşnikofla otomobile ateş açarak iki kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Kalaşnikofla otomobile ateş açarak iki kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis

6 saat önce

Başkentte otomobile ateş açarak iki kişinin ölümüne sebep olan sanıklardan Onur Sözügeçen'e "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "nitelik bakımından vahim silahların taşınması" suçundan da 6 yıl hapis cezası verildi.

Kalaşnikofla otomobile ateş açarak iki kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis, System.String[]

Başkentte otomobile ateş açarak iki kişinin ölümüne sebep olan sanıklardan Onur Sözügeçen'e "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "nitelik bakımından vahim silahların taşınması" suçundan da 6 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Onur Sözügeçen ile avukatı katıldı. Sanık Volkan Güven ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Diğer sanık Ahmet Altun ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının son savunmalarını tamamlamasının ardından dosyayı karara bağladı.

Heyet, sanık Sözügeçen'e "kasten adam öldürme" suçundan indirim uygulamaksızın 2 kez müebbet, "nitelik bakımından vahim silahların taşınması" suçundan ise ayrıca 6 yıl hapis cezası verdi.

Sanık Volkan Güven ise Sözügeçen'in eylemlerine "yardım eden" sıfatıyla iştirak ettiği gerekçesiyle toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Ahmet Altun hakkındaki yakalama infazının beklenmesi kararlaştırıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir otomobile 10 Mart 2017'de çapraz ateşle saldırı düzenlenmiş, kalaşnikof ve tabancanın kullanıldığı saldırıda otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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