Son Dakika Haberleri: Kalbine Yenik Düşen Genç İtfaiyeci Gözyaşları Arasında Defnedildi

Kalbine Yenik Düşen Genç İtfaiyeci Gözyaşları Arasında Defnedildi

1 saat önce

Kalbine yenik düşen genç itfaiyeci gözyaşları arasında defnedildiBİLECİK - Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye İtfaiye Amirliği'nde görevli olan ve önceki gün geçirdiği geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri 46 yaşındaki Nuri Çolak gözyaşları arasında defnedildi.

Kalbine yenik düşen genç itfaiyeci gözyaşları arasında defnedildi

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye İtfaiye Amirliği'nde görevli olan ve önceki gün geçirdiği geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri 46 yaşındaki Nuri Çolak gözyaşları arasında defnedildi.
Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliği'nde 5 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Nuri Çolak, geçtiğimiz Cumartesi günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çolak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çolak'ın cenazesi önce Osmaneli İtfaiye amirliğine getirildi. Dualar okunarak helallik alınmasının ardından evinin önüne götürülerek yakınlarından helallik alındı. Daha sonra Çolak'ın cenazesi Ertuğrul Gazi Camii'de kılınan öğle namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında şehir mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı hayati Kaba, AK Parti İl Genel meclis üyesi Hakan Özkan, belediye çalışanları, AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Kürek, İyi Parti Belediye Başkan Adayı Bekir torun, çevre ilçe itfaiye çalışanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Çolağın ailesi ve sevenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:58 Kaynak: İHA

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