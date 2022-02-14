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Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı

14.02.2022 20:17

Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı Sinop'un Boyabat ilçesine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul'un naaşı, Çorum'da düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.

Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı

ÇORUM - Sinop'un Boyabat ilçesine geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki polis memuru Cihat Özoğul'un naaşı, Çorum'da düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cihat Özoğul (29), geçici olarak Sinop'un Boyabat ilçesine görevlendirildi. Görevli olduğu Boyabat ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında KYK Yurdunda istirahat ederken ilk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği öğrenilen Özoğul, Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Özoğul için, Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve meslektaşları katıldı. Törende polis memuru Özoğul'un eşi Ayşe Özoğul, anne Hatice Özoğul ve baba Üzeyir Özoğul gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı aileyi polisler teselli etti. Eşinin tabutuna sarılan Ayşe Özoğul, "seni böyle mi karşılayacaktım, oğlumu en iyi şekilde yetiştireceğim" diye gözyaşı döktü.

Kuranı Kerim tilaveti ve Müftü Muharrem Biçer'in helallik istemesinin ardından 5 aylık çocuğunun olduğu öğrenilen Özoğul'un cenazesi, memleketi Tokat'a gönderildi.

Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı
Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı
Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı

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Polis Memuru, Kalp Krizi, Boyabat, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalbine yenik düşen polis memurunun naaşı törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
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