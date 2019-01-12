Son Dakika Haberleri: Kaldığı Odada Ölü Bulunan Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Kaldığı Odada Ölü Bulunan Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

1 saat önce

Kaldığı odada ölü bulunan Cerablus'tan sorumlu Vali Yardımcısı için cenaze töreni düzenlendiGAZİANTEP - Cerablus'ta kaldığı odada ölü bulunan Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için cenaze...

Kaldığı odada ölü bulunan Cerablus'tan sorumlu Vali Yardımcısı için cenaze töreni düzenlendi

GAZİANTEP - Cerablus'ta kaldığı odada ölü bulunan Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için cenaze töreni düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:52 Kaynak: İHA

Gaziantep, Cerablus, Genel
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