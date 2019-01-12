Kaldığı Odada Ölü Bulunan Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
1 saat önce
Kaldığı odada ölü bulunan Cerablus'tan sorumlu Vali Yardımcısı için cenaze töreni düzenlendiGAZİANTEP - Cerablus'ta kaldığı odada ölü bulunan Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için cenaze...
Kaldığı odada ölü bulunan Cerablus
'tan sorumlu Vali Yardımcısı için cenaze töreni düzenlendi
GAZİANTEP - Cerablus'ta kaldığı odada ölü bulunan Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'tan sorumlu Gaziantep
Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller
için cenaze töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:52 Kaynak: İHA
Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti
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