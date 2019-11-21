Son Dakika Haberleri: Kaldırıma çarpan otomobil ters döndü
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Kaldırıma çarpan otomobil ters döndü

6 saat önce

Karabük'te seyir halindeki otomobil kaldırıma çarpması sonucu ters döndü.

Kaldırıma çarpan otomobil ters döndü, System.String[]

Karabük'te seyir halindeki otomobil kaldırıma çarpması sonucu ters döndü.


Kaza Kayabaşı Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif E. B. yönetimindeki 46 EC 979 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halindeyken köprüden geçtiği sırada kaldırıma çarparak ters döndü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kazadan dolayı sıkışan trafik kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kayabaşı, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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