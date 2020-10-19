Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (3) - Son Dakika

Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada (3)
19.10.2020 17:50
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Konya'da, dün alışveriş yapmak için markete gittiği sırada kaldırımda yürürken, otomobiliyle çarparak Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen'in ölümüne anne Sibel Özkan'ın yaralanmasına neden olan sürücü Furkan Onat (19), tedavisinin ardından taburcu oldu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Konya'da, dün alışveriş yapmak için markete gittiği sırada kaldırımda yürürken, otomobiliyle çarparak Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen'in ölümüne anne Sibel Özkan'ın yaralanmasına neden olan sürücü Furkan Onat (19), tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Onat, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Onat'ın ilk ifadesinde babasına ait otomobille gezmeye çıktığını ve kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
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